إيطاليا: إدانة قوية للاعتداء على المؤسسات الديمقراطية في البرازيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، أنه “نحن نراقب الوضع” في البرازيل “بقلق بالغ، لقد شجبنا ما حدث وأعربنا عن تضامننا مع المؤسسات البرازيلية والديمقراطية”.

وقال الوزير تاياني في تصريحات إذاعية الأربعاء، “نأمل أن تنتهي مظاهر العنف والمناهضة للديمقراطية”، إذ “يمكن الاحتجاج بطريقة ديمقراطية”، لكن “من غير المقبول اقتحام مباني المؤسسات”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أن الرئيس البرازيلي السابق جايير “بولسونارو لم يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإيطالية”، مشيرًا بدلاً من ذلك إلى أن “أفراد أسرته الآخرين قد تقدموا بطلب للحصول عليها على أساس قانون الدم”، وأن أمر البت في ذلك “متروك لقانون منح الجنسية للمواطنين الذين تتوفر لديهم المتطلبات اللازمة”.