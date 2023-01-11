البابا يصلي لأجل السلام في بيلاروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ رفع البابا فرنسيس الصلاة من أجل السلام في بيلاروسيا.

وفي نهاية لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، وقف البابا لحظة صمت “أمام الأيقونة المعروفة باسم سيدة الشعب الموقرة في بيلاروسيا، رافعا الصلاة من أجل هذا البلد العزيز ومن أجل السلام”. وقال: “أدعوكم إلى الاتحاد معي روحيا في هذه الصلاة”.

وحض البابا في نهاية اللقاء، قائلا: “دعونا لا ننسى أوكرانيا المعذبة، التي تبقى دائماً في قلوبنا”. واختتم متضرعاً، “لأجل هذا الشعب الذي يكابد معاناة قاسية، لنعبر عن محبتنا له، قربنا منه وخصه بصلواتنا”.