تاياني: هدفنا تحقيق سلام عادل يعترف باستقلال كييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “إيطاليا ستواصل القيام بدورها”، في أوكرانيا و”نحن مستعدون لإرسال مزيد من الأسلحة”، بهدف التوصل إلى “سلام عادل” يعترف بـ”استقلال” كييف.

وأضاف الوزير تاياني في تصريحات إذاعية الأربعاء، “إننا نفعل كل ما في وسعنا، وقد زدنا مساهماتنا الاقتصادية بمقدار 10 ملايين يورو، وأرسلنا أكثر من 50 طناً من المواد الكهربائية لإعادة إعمار شبكة توليد الطاقة التي دمرتها الهجمات الروسية”.

وقال نائب رئيس الوزراء: “نحن نواصل دعم أوكرانيا بأسلحة أخرى وفقا لما قرر البرلمان، وسنصوت على ذلك الآن في مجلس الشيوخ”. وأشار إلى أنه “سيتم إبلاغ البرلمان قبيل إرسال مزيد من الأسلحة”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إنه “على أية حال، ستواصل إيطاليا القيام بدورها مع الحلفاء”، لتزويد أوكرانيا بالأسلحة “إلى أقصى حد ممكن، ونحن نناقش مسألة أنظمة الدفاع الجوي مع الفرنسيين”.