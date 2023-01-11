تاياني يناقش مع غروسي تأمين محطة زابوريجيا والنووي الإيراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي قضية محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا والبرنامج النووي الإيراني.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية الايطالية بالعاصمة روما.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) في أعقاب الاجتماع، على “الدعم الكامل لنشاط الوكالة”. وقال “نحن نعمل في زابوريجيا على إجراء يحمي أوروبا من أضرار محتملة”.

وأضاف “نؤيد مراقبة الأنشطة النووية، بدءًا من إيران”.