ميلوني: أملي بخفض هيكلي للرسوم على المحروقات مستقبلاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن “التفاؤل الكبير من احتمال أننا عاجلاً أم آجلاً سنتمكن من إجراء تخفيض هيكلي وليس مؤقت، للرسوم الضريبية المفروضة على المحروقات”.

وفي مدوناتها المعتادة تحت اسم “ملاحظات جورجا”، على صفحتها في (فيسبوك)، كتبت مستدركة: “لكن هذا الأمر يتطلب وضعًا مختلفًا عن هذا الذي نواجهه، وقبل كل شيء، يحتاج إلى إعادة إطلاق عجلة النمو الاقتصادي”.

وأوضحت ميلوني أنه “لتنفيذ الإجراءات التي نحتاج إليها ينبغي الحصول على الموارد، ولكي نقتنيها نحتاج إلى خلق مزيد من فرص العمل وتوفير الثروة”. وخلصت مؤكدة، أن “هذا ما نعمل على تحقيقه”.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أقرت أمس تدخلاً مستهدفا من جانبها، بشأن مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، فضلا عن إجراء تحقيقات من قبل قوات الشرطة المالية حول مضاربات ممكنة في هذا المجال.