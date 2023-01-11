فون دير لاين: إطلاق فريق عمل مع الناتو لحماية البنى التحتية الحيوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إطلاق “فريق عمل” بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لحماية “البنى التحتية الحيوية”.

وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي للصحفيين الأربعاء قبل اجتماع لهيئة المفوضين الأوروبيين حول الدفاع والأمن سيشارك فيه الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ، “سيركز فريق العمل على قطاعات النقل والرقمنة والطاقة والفضاء. يجب علينا زيادة التعاون: لقد رأينا تخريب (نورد ستريم)، وقد أظهر لنا أنه يجب أن نكون مستعدين لمواجهة هذا النوع من التهديد”، في إشارة إلى انفجارات أيلول/سبتمبر الماضي مجهولة المصدر والتي طالت في بحر البلطيق خطي (نورد ستريم) 1 و2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وأردفت “لذلك نحن اليوم بصدد إطلاق فريق عمل للبنية التحتية الحيوية” يجمع خبراء الناتو والاتحاد الأوروبي “لتحديد تهديدات قد تتعرض لها بنيتنا التحتية والنظر في نقاط الضعف وتطوير مبادئ أساسية لزيادة قدرتنا على الصمود واقتراح تدابير تخفيف وحلول”.