الاتحاد الأوروبي يدين اقتحام أنصار بولسونارو للبرلمان والمحكمة العليا في البرازيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الاتحاد الأوروبي إنه “يدين بشدة أعمال العنف السياسي المروعة والهجوم غير المقبول على الديمقراطية التي تمثلها” في البرازيل، تعليقا على اقتحام أنصار الرئيس السابق، جايير بولسونارو يوم الأحد الماضي لمقار السلطتين التنفيذية والتشريعية والمحكمة العليا في البرازيل.

وأضاف في البيان الصادر عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية، جوزيب بوريل “نعرب عن تضامننا مع الرئيس لولا والمؤسسات البرازيلية في دفاعها عن الديمقراطية، وندعم التدابير المتخذة لاستعادة النظام واحترام سيادة القانون”، كما أبدى “الترحيب بالجهود الجارية للتحقيق مع المسؤولين عن الهجمات على الديمقراطية البرازيلية وأعمال التخريب ضد الممتلكات العامة والتراث الوطني التاريخي”.

وقال “نتطلع إلى تعميق وتوسيع علاقتنا مع البرازيل في الدفاع عن الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان وتعزيزها. كما نتطلع إلى تعزيز عملنا معًا لصالح التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة وفي المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك”، مشيرا إلى أنه “سعيًا إلى تحقيق هذه الأهداف، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لتكثيف مشاركته مع السلطات البرازيلية ولمواصلة دعم دور المجتمع المدني”.