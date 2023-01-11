ماتاريلا يدين بشدة “القمع الوحشي للمظاهرات” لدى تسلمه أوراق اعتماد سفير إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الرئاسة الإيطالية أن رئيس الجمهورية، سيرجو ماتّاريلا استقبل اليوم الأربعاء السفير الجديد لجمهورية إيران الإسلامية، محمد رضا صبوري في قصر الرئاسة (كويرينالي) لمناسبة تقديم أوراق اعتماده.

وأفادت وفق مذكرة، بأن ماتّاريلا أعرب “في اللقاء القصير، عن إدانة الجمهورية الإيطالية الشديدة واستيائه الشخصي من القمع الوحشي للمظاهرات وإصدار أحكام إعدام وإعدام العديد من المتظاهرين”.

وأشارت إلى أن ماتاريلا حثّ، في ذات الوقت، السفير على إبلاغ سلطات بلاده بـ”الضرورة الملحة لوضع حد فوري للعنف الموجه ضد المواطنين”، وذلك باعتبار أن “الاحترام الذي توليه إيطاليا لشركائها الدوليين ولأنظمتهم القانونية يجد حدًا لا يمكن تخطيه فيما يتعلق بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

جدير بالذكر أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني قد استدعى السفير الإيراني نهاية الشهر الماضي قبل تقديم أوراق اعتماده رسميا، وذلك احتجاجا على “أحكام الإعدام” بحق متظاهرين، مطالبا بـ”الوقف الفوري لأعمال القمع العنيف للمظاهرات”.