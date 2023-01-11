مدير وكالة الطاقة الذرية يدعو لـ”منطقة لا حرب” حول منشأة زاباروجيا بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي، من استمرار الهجمات حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقال المسؤول الأممي الذي يزور إيطاليا حاليا، في مقابلة مع قناة (راي نيوز 24) الإخبارية العامة “نحن نلعب بالنار”، مشددا على أنه “من الضروري الوصول إلى تأمين المنشأة بأكملها بطريقة أكثر شمولاً”.

وأضاف “لهذا الغرض أتحدث إلى الرئيسين (الروسي والأوكراني) للتمكن من التوصل إلى منطقة حماية للأمان، منطقة لا حرب حول المنشأة”، محذرا من “التقليل من أهمية الصراع والذي أصبح أمرًا روتينيًا”، وقال “هذا أمر خطير للغاية”.