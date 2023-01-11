جون كيري إلى أبو ظبي ودافوس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية أن المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري سيسافر إلى أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 12 إلى 16 كانون الثاني/يناير الجاري للمشاركة في الفعاليات المحيطة بأسبوع أبوظبي للاستدامة، بما في ذلك الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومنتدى الطاقة العالمي، والقمة العالمية لطاقة المستقبل.

وأفادت وزارة الخارجية الامريكية بأن كيري سيعقد أيضا اجتماعات إضافية مع نظرائه الأجانب حول أولويات دبلوماسية المناخ لعام 2023. وسوف ينتقل المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ بعد ذلك إلى دافوس (سويسرا) للمشاركة، في الفترة من 17 إلى 20 كانون الثاني/يناير، مع قادة الحكومات والقطاع الخاص العالميين في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول العمل المناخي.