إيطاليا: نمو مبيعات التجزئة بـ4.4٪ على أساس سنوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، كان من المتوقع حدوث زيادة دورية في مبيعات التجزئة بنسبة 0.8٪ في القيمة وبـ0.4٪ في الحجم.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في بيان، إن “مبيعات السلع الغذائية نمت من حيث القيمة بنسبة 0.6٪، وظلت ثابتة في الحجم”، بينما “سجلت مبيعات السلع غير الغذائية تغيرًا إيجابيًا في القيمة والحجم بنسبة 1٪ و0.7٪ على التوالي”.

وتمخضت الاستطلاعات التي نشرها المعهد حول الربع الممتد من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أن “مبيعات التجزئة نمت في القيمة بنسبة 0.8٪ من الناحية الاقتصادية، وانخفضت في الحجم بحاصل 1.4٪”.

وتابع: “كما ارتفعت مبيعات السلع الغذائية في القيمة بنسبة 1٪، وانخفضت في الحجم بـ2.3٪، وكذلك مبيعات السلع غير الغذائية ارتفعت بـ0.7٪ في القيمة وتقلصت بفارق 0.5٪ في الحجم”، مبيناً أنه “على أساس الاتجاه، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.4٪ في القيمة وسجلت انخفاضًا في الحجم بـ3.6٪”.

وأشار تقرير الإحصائي إلى أن “مبيعات المنتجات الغذائية، شهدت نمواً في القيمة بنسبة 6.6٪، وانخفاضاً في الحجم بـ6.3٪”، كما “سجلت مبيعات السلع غير الغذائية زيادة في القيمة وانخفاض في الحجم بنسبة 2.9٪ و1.8٪ على التوالي”.