وزير التنمية الإيطالي يزور كييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصل وزير المشاريع والصُنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، إلى كييف صباح اليوم للقاء قادة الحكومة والمؤسسات الأوكرانية.

وكان أورسو قد زار أوكرانيا في أيلول/سبتمبر الماضي بصفته أول ممثل لتحالف يمين الوسط، حاملاً رسالة رئيسة حزبه (إخوة إيطاليا)، تضمن الدعم الكامل من قبل بلاده حتى بعد الانتخابات التي كانت منتظرة آنذاك.

وها هو يعود اليوم كأول وزير في الحكومة الجديدة، للتأكيد مجددًا على تضامن إيطاليا مع الشعب الأوكراني والاتفاق على الإجراءات الجديدة التي تعتزم الحكومة إعدادها على أساس التفويض البرلماني.

ويصل أورسو إلى كييف في اليوم التالي للتصويت بأغلبية كبيرة من قبل مجلس الشيوخ على المرسوم الجديد الذي يجيز توريد الأسلحة والمعدات في عام 2023، مع الإعلان عن الحزمة السادسة قيد الإعداد، وصياغة إجراءات الإغاثة الإنسانية أيضاً، فضلا عن مجال البنى التحتية للطاقة والكهرباء أيضاً، وفق ما أعلن قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية عن ذلك أمس.

ويتكون الوفد من المستشار الدبلوماسي للرئيسة ميلوني، السفير تالوه، ورئيس اتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا)، كارلو بونومي أيضاً. وكأول عمل للبعثة، سيفتتح أورسو، مع الرئيس بونومي والسفير تزاتزو، مكتب لـ(كونفيندوستريا) لدعم أعمال السفارة الإيطالية في كييف.

وفي الاجتماعات التي سيعقدها الوزير أورسو خلال نهار اليوم، سيوضح التزامات إيطاليا في مجال المساعدات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، كما سيبحث قضايا التعاون الصناعي والتكنولوجي، ويضع الأسس لشراكات ممكنة لإعادة إعمار البلاد.