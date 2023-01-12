إيطاليا: وصول سفينة إنقاذ إلى أنكونا حاملة 73 مهاجراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أنكونا ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، رست على الرصيف 22 في ميناء أنكونا (مقاطعة ماركي ـ وسط).

وأضافت المصادر ذاتها أن سفينة الإنقاذ تحمل على متنها 73 ناجياً، من بينهم 16 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، تم إنقاذهم يوم السبت الماضي حين كانوا يبحرون على متن زورق مطاطي مكتظ بالأشخاص، ويواجه صعوبات في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.

” وبهذا الصدد، أوضحت مسؤولة عمليات الإنقاذ على السفينة، فولفيا كونتي، أن “وصول سفينتنا إلى ميناء الإنزال الآمن الذي خصصته وزارة الداخلية، كان مقررًا يوم أمس”، لكن “نظراً لسوء الأحوال الجوية، كنا نبحر بسرعة منخفضة جداً: من 10 عقد إلى 2.5 عقدة، والتي لا تصل حتى إلى سرعة خمسة كيلومترات في الساعة، أي ما يماثل سير سريع على الأقدام”.

وذكرت الناشطة الإنسانية، أنه “نظراً لظروف الطقس البحري، مع ارتفاع الأمواج والرياح القوية، تم نقل الناجين من عنبر السفينة، الذي غمرته المياه، إلى السطح العلوي”، مبينةً أن “الجو البارد، تسبب بتقيؤ العديد من الناجين وشعوهم بغثيان شديد، إنهم مرهقون كحال بعض أفراد منظمتنا”. واختتمت بالقول إن “أيام الملاحة القليلة الماضية، كانت معاناة لا طائل من ورائها”.