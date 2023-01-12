سفير إيران في إيطاليا: لا نقبل فرض دول أخرى لثقافاتها علينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال السفير الإيراني لدى إيطاليا، محمد رضا صبوري إن سلطات بلاده “تحترم القيم الإنسانية، لكننا لا نقبل أن دولا أخرى تريد فرض ثقافتها علينا”، مشيرا خلال لقاء مع الصحافة الإيطالية الخميس غداة تقديم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية الإيطالية على أن “الحرية من قيم الإسلام”.

وقال الدبلوماسي الإيراني إنه “وفقا للقانون الإيراني، فإن عقوبة الإعدام منصوص عليها بالنسبة لأخطر الجرائم. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين تم إعدامهم، فقد حصلوا على محاكمة عادلة وبكل الضمانات”، ملفتا إلى أن “التظاهر السلمي مسموح به، ولكن ليس الاضطرابات العنيفة وهو أمر مقبول”.

وكانت الرئاسة الإيطالية قد أعلنت أمس الأربعاء أن رئيس الجمهورية، سيرجو ماتّاريلا التقى السفير صبوري في قصر الرئاسة (كويرينالي) لمناسبة تقديم أوراق اعتماده. وأفادت وفق مذكرة، بأن ماتّاريلا أعرب “في اللقاء القصير، عن إدانة الجمهورية الإيطالية الشديدة واستيائه الشخصي من القمع الوحشي للمظاهرات وإصدار أحكام إعدام وإعدام العديد من المتظاهرين”.

كما حثّ ماتاريلا الدبلوماسي الإيراني الجديد على إبلاغ سلطات بلاده بـ”الضرورة الملحة لوضع حد فوري للعنف الموجه ضد المواطنين”، وذلك باعتبار أن “الاحترام الذي توليه إيطاليا لشركائها الدوليين ولأنظمتهم القانونية يجد حدًا لا يمكن تخطيه فيما يتعلق بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

جدير بالذكر أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني قد استدعى السفير الإيراني نهاية الشهر الماضي قبل تقديم أوراق اعتماده رسميا، وذلك احتجاجا على “أحكام الإعدام” بحق متظاهرين، مطالبا بـ”الوقف الفوري لأعمال القمع العنيف للمظاهرات”.