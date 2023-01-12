السفير الإيراني لدى روما: الاتفاق حول النووي في متناول اليد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال السفير الإيراني الجديد في روما محمد رضا صبوري، إن الاتفاق على إعادة إطلاق البرنامج النووي الإيراني (JCPOA) “كان ولا يزال في متناول اليد”، وقد “كان من الممكن التوصل إلى إليه لو كانت هناك إرادة لذلك” من جانب الغرب.

وأضاف السفير صبوري خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة في روما، أنه “خلال المفاوضات، كان واضحاً أي جانب تصرف بحسن نية وفاء بالتزاماته وأي جانب أضر بالمفاوضات جرّاء عدم تحركه”، إذ “قالت إيران في المرحلة الأخيرة إنها ستوافق على إبرام اتفاق بشأن الحزمة، التي اقترحها المنسق الأوروبي للمفاوضات”.

واستدرك الدبلوماسي الإيراني: “لكن الطرف الآخر اختار الرد وركز على دعم الاحتجاجات في إيران”. واختتم مبيناً أن “المسؤولية في التأخير تقع على عاتق الدول الغربية”.