برلمانية إيطالية: قمع طهران لحرية المرأة بلغ مستويات لا تطاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأت برلمانية إيطالية أن “القمع الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المطالبات بحرية المرأة والشعب بأسره، بلغ مستويات لا تطاق”، الأمر الذي “أبلى الرئيس سيرجو ماتّاريلا حسناً إذ لفت إليه أمس”، لدى لقائه سفير طهران الجديد.

وقالت عضو مجلس النواب من حزب (إخوة إيطاليا) أليسيا أمبروزي، في تصريحات الخميس، إنه “بعد عمليات الإعدام الوحشية للمتظاهرين المحكوم عليهم في محاكمات صورية تلاعب بها النظام، تتكاثر المبادرات الاحتجاجية في جميع أنحاء أوروبا”.

وأعربت أمبروزي، وهي عضو لجنة السياسيات الأوروبية بالمجلس، عن “الاعتقاد بأن الوقت قد حان لكي تعلن جميع دول الاتحاد الأوروبي فيلق الحرس الثوري، الجناح العسكري للقمع الوحشي، تنظيماً إرهابياً كما هو في الواقع”.

وذكرت البرلمانية أن “في الأسبوع المقبل، سيُطلب من البرلمان الأوروبي أن يعرب عن موقفه بهذا الشأن”، وأردفت: “من جانبي، أعبر عن تأييدي المطلق للأمر، باسم الكرامة، حرية المرأة والشعب بأكمله”.

هذا وقد أعلن السفير الإيراني الجديد في روما، محمد رضا صبوري، في مؤتمر صحفي الخميس، أن “مقترح إدراج الحرس الثوري (الباسداران) على قائمة الاتحاد الأوروبي للتنظيمات الإرهابية سيشكل خطًا أحمر بالنسبة لإيران، وقد طلبنا من الدول الأوروبية، ومن بينها إيطاليا، عدم الدخول في هذه النطاقات”.