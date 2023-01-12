المفوضية الأوروبية: ألمانيا الأكثر سخاء مع مواطنيها لمواجهة تداعيات الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- كشفت المفوضية الأوروبية عن أن ألمانيا وحدها خصصت ما يقرب من نصف المساعدات الحكومية التي قدمتها الدول الأعضاء لمساعدة شركاتها ومواطنيها على التعامل مع الأزمة التي سببتها الحرب في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية لشؤون للمنافسة، أريانا بوديستا، خلال مؤتمر صحفي الخميس في بروكسل، إن “من حوالي 540 مليار يورو من المساعدات الحكومية التي وافقت عليها المفوضية حتى الآن في سياق الأزمة التي أثارتها الحرب الروسية على أوكرانيا، يشكل الدعم الحكومي الألماني 49.43% منها، وفرنسا بنسبة 29.92%، تم إيطاليا بنسبة 4.73%، والدنمارك بنسبة 4.5 % وأخيرا فنلندا واسبانيا بنسية 3.2% و1.8% على التوالي”.

وأضافت منوهة “يجب أن نتذكر هنا أننا لا نتعامل فقط مع تحويلات مباشرة، ولكن أيضًا مع قروض وضمانات لها تأثيرات مختلفة”.

وتسلط البيانات التي قدمها الجهاز التنفيذي الأوروبي اليوم الضوء على حقيقة أنه في مواجهة أزمة الطاقة وفي ظل عدم وجود أدوات مشتركة، يمكن للبلدان ذات الميزانيات الأقوى أن تدعم اقتصاداتها بشكل أكثر فاعلية مقارنة بالبلدان ذات ماليات عامة أقل قوة، وهذا يعني ميزة تنافسية لشركات الأولى، مقارنة بشركات الأخيرة.