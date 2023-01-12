بوريل في مكالمة مع كوهين: إسرائيل بين أقرب شركاء الاتحاد الأوروبي بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل عن “رغبته ورغبة الاتحاد الأوروبي في البناء على الزخم الأخير في العلاقات مع إسرائيل، بعد استئناف مجلس الشراكة في تشرين الأول/ أكتوبر بعد توقف دام عشر سنوات والزيارات رفيعة المستوى الأخيرة”.

جاء ذلك في محادثة هاتفية لبوريل مع وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين، وصفتها مذكرة صدرت في بروكسل مساء الخميس بأنها “أول تبادل بناء للآراء” منذ تولي كوهين منصبه في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة.

وأشارت المذكرة إلى أن “إسرائيل تعتبر ضمن أقرب شركاء الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، وهناك العديد من التحديات العالمية التي نحتاج إلى مواجهتها معًا، ليس أقلها حرب العدوان الروسية الوحشية في أوكرانيا، بما في ذلك التعاون العسكري الروسي مع إيران”.

كما رحب منسق الدبلوماسية الأوروبية خلال الاتصال الهاتفي “بتطبيع إسرائيل للعلاقات مع عدد من الدول العربية”، وجدد “استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذا التطور”، مبديا “أمله في أن يكون لذلك تأثير إيجابي على عملية السلام في الشرق الأوسط”.

وكرر بوريل “دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين، وضرورة استعادة أفق سياسي لحل النزاع” الإسرائيلي-الفلسطيني.

ونوهت المذكرة بأنه “في ضوء التطورات الحالية، أشار بوريل إلى مواقف الاتحاد الأوروبي المعروفة بشأن الحاجة إلى تجنب الإجراءات الأحادية الجانب” وأعرب عن “مخاوفه القوية بشأن العدد الكبير من الضحايا”.