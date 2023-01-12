التعاون الاقتصادي والهجرة وليبيا على رأس جدول أعمال زيارة تاياني لتركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في روما أن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أنطونيو تاياني سيتوجه غدا الجمعة إلى أنقرة للقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وهي مهمة تأتي في “إطار الاستراتيجية الأوسع للحكومة الإيطالية لتعزيز التعاون مع البلدان الرئيسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسع ولتشجيع المزيد من التعاون في إدارة الهجرة”.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، إلى أن الزيارة “ستمكًن من تقييم العلاقات الثنائية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون القوي في المجال الاقتصادي، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية”.

ونقل البيان عن رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن الحكومة “تعمل على حل قضية الهجرة وهناك حاجة إلى التزام قوي من قبل دول المنطقة لمواجهة عمليات المغادرة غير النظامية للمهاجرين وتيسير عدد أكبر من عمليات الإعادة”.

وقال “سأتحدث غدًا مع الوزير أوغلو ليس فقط عن طريق شرق البحر الأبيض المتوسط​​، الذي يصل عبره العديد من المهاجرين إلى أوروبا عبر البلقان، ولكن أيضًا عن ليبيا، التي تعد جنبًا إلى جنب مع تونس، نقطة انطلاق رئيسية أخرى” للهجرة غير النظامية.