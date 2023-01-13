عمدة روما: مشاركة خطة أعمال اليوبيل مع البابا شرف لي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف رئيس بلدية روما روبرتو غوالتييري بـ”المؤثر”، اللقاء الذي جمعه في الفاتيكان أمس والبابا فرنسيس.

وبهذا الصدد، قال العمدة غوالتييري في تغريدة على مدونة (تويتر)، “يشرفني أن أطلعت البابا على خطة الأعمال التي سيتم تنفيذها بمناسبة يوبيل الكنيسة الكاثوليكية لعام 2025″، مبيناً أن “روما ترد بالمثل على اهتمام أسقفها بها وتشكره على التزامه الدؤوب بالسلام وبالأشخاص الأكثر هشاشة”.

وذكر رئيس بلدية العاصمة والمفوض الاستثنائي ليوبيل عام 2025، أن الأمر يتعلق بـ”فرصة استثنائية لجعل روما أكثر جمالا، شمولية وتسهيل الوصول إليها”، موضحًا أنه “إلى جانب وكيل رئاسة مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، سنعنى بإصدار أول مرسوم يقر ويبدأ الأعمال الأساسية وغير القابلة للتأجيل، للسماح لروما كعاصمة أن ترحب بالحجاج والسياح”.

وخلص غوالتييري الى القول: “أشكر الحكومة على دعمها وتأييدها”، مشدداً على أن “اليوبيل يهدف إلى جعل روما أكثر عدلاً، حداثة رحابةً، شمولية واستدامة”.