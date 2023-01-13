وزير إيطالي: ترييستي والبندقية سيكونان من موانئ أوكرانيا الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير إيطالي: “لقد خلقنا الظروف اللازمة لنجاح مؤتمر ينعقد أوائل آذار/مارس المقبل في روما حول إعادة إعمار أوكرانيا، ووضع الأسس لتعاون صناعي وتجاري فعال”، مؤكداً السعي لأن يكون ميناءا ترييستي والبندقية من موانئ أوكرانيا الجديدة.

وأضاف وزير المشاريع والصُنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، في مقابلة مع صحيفة (ميسّاجّيرو) الجمعة، أن “وزير (البنية التحتية الأوكراني أوليكساندر) كوبراكوف، أوضح المبادئ التوجيهية لمشروع إعادة الإعمار، الذي ستشارك فيه الشركات الإيطالية”، وقد “ضمننا دعم إيطاليا في كل محفل، بما في ذلك تلك متعددة الأطراف”.

ورأى الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، أن “استعداد أعلى القادة الأوكرانيين للقائنا، يُعدّ في اعتقادي، اعترافاً بالحكومة الإيطالية”، مذكّراً: “فليس كل الوزراء الذين يأتون إلى كييف يلتقون بالرئيس”.

وأوضح أورسو أن “القطاعات التي ستكون فيها إيطاليا أكثر تواجدًا هي التكنولوجيا العالية، الفضاء، الحديد والصلب والتعدين”، وقد “تم التطرق إلى مسألة أخرى تتعلق باللوجستيات، فمن المحتمل أن نتدخل أثناء انتظار استعادة الممرات البحرية بالكامل”، مبيناً أن “من جانبنا، هناك التزام بالتعاون بشأن الممر البري رقم 5 من كييف إلى شمال شرق إيطاليا”.