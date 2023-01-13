ميتسولا: توجب علينا أن نكون أكثر يقظة بشأن الفساد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إنه “كان يجب أن نكون أكثر يقظة بشأن التدخل الأجنبي، لا فيما يتعلق بالمغرب وقطر فقط، بل من ناحية الأنظمة الاستبدادية الأخرى مثل روسيا والصين أيضاً”.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، الجمعة، أضافت ميتسولا، أن البرلمان الأوروبي “لم يستحق هذه الفضيحة، وهناك الآن حاجة إلى رد سريع. كما تجري مناقشة فرضية تعليق معاش المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من عامين”، كما “سنقلص الوقت أيضًا لإبعاد النائبين الخاضعين للتحقيق، أندريا كوتسولينو ومارك تارابيلا، لكن الأمر سيستغرق شهرين”.

وذكرت رئيسة البرلمان، أنه “عندما وردت أخبار (قطرغيت)، كانت صدمة بالنسبة لي، لم أكن أعرف الشخص الذي كان مركز التحقيق، لكنني أردت أن أعطي جواباً فورياً لان البرلمان لم يكن يستحق هذه الفضيحة”. وأردفت: “كنت غاضبة وقلت إن علينا الرد. عملنا طوال عطلة عيد الميلاد من أجل ذلك”.

كما تحدثت المسؤولة الأوروبية عن الحزمة المقترحة أمس، المؤلفة من 14 إجراء لمحاولة وقف مخاطر الفساد وتلطيخ النشاط البرلماني، وقالت: “هناك بعض القواعد أصلاً، إعلانات بشأن الاجتماعات، تضارب المصالح، المسؤول عن الدفع وما يجب التصريح به”، مبينةً أنه “يمكننا تعزيز هذه النقاط على الفور وتشغيلها”.

وخلصت ميتسولا الى القول: “لنوقف الاعتمادات الدائمة لأعضاء البرلمان الأوروبي السابقين فوراً. ولقد تلقيت تأييداً بالإجماع بشأن هذا الأمر من قبل قادة الكتل البرلمانية”.