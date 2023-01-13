وكالة الطاقة الذرية: نشاطنا لا يقتصر على أوكرانيا لوجود ملفات كإيران وكوريا الشمالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أجرت إذاعة الفاتيكان، مقابلة مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسّي، الذي استهل حديثه متوقفاً عند اللقاء الذي جمعه والبابا فرنسيس قبل أن يلتقي أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بارولين وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول رئيس الأساقفة غالاغر.

ولفت غروسي إلى أن “اللقاء اكتسب أهمية كبيرة خصوصا إذا ما أخذنا في عين الاعتبار مواقف الحبر الأعظم ورسائله العديدة التي لا غنى عنها في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها”، وذكر أن “النشاط الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يقتصر حالياً على الوضع الراهن في أوكرانيا، نظراً لوجود ملفات أخرى من بينها إيران وكوريا الشمالية، مع أن الأولوية اليوم تتعلق بضمان أمن وسلامة المنشآت النووية في أوكرانيا”.

وفي هذا السياق، لفت رئيس الوكالة إلى “استمرار القصف في جوار محطة زاباروجيا للطاقة النووية”، وتحدث عن “ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي بين موسكو وكييف بغية توفير الحماية للمناطق المجاورة للمحطة”.

وردا على سؤال حول أهمية الإسهام الذي يقدمه البابا والكرسي الرسولي على صعيد السلام العالمي، قال غروسي إن “دعم الكرسي الرسولي أساسي جداً، مشيرا إلى النداءات العديدة التي أطلقها البابا فرنسيس في هذا الاتجاه، لاسيما فيما يتعلق بالصراع المسلح الدائر في أوكرانيا الذي لا تقتصر تبعاته على القارة الأوروبية وحسب”.

وبالعودة إلى الحرب الروسية الأوكرانية قال المسؤول الأممي إن “التوصل إلى اتفاق بين الجانبين بشأن أمن وسلامة المحطات النووية ليس أمراً سهلاً لأن للمسألة جوانب متعددة: تقنية، سياسية وعسكرية”. ولفت في هذا السياق إلى أن “لقاءاته ونقاشاته لا تقتصر على السياسيين والدبلوماسيين إذ يعقد لقاءات مع القادة العسكريين”.

وأكد أن “أي حادث نووي لن يؤثر فقط على بلد واحد، أو على البلدين المتنازعين إنما ستترتب عليه عواقب وخيمة على القارة الأوروبية بأسرها”، مشيرا “إلى أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى أوكرانيا للمرة الخامسة على التوالي منذ بداية الحرب، ليتابع جولة جديدة من المفاوضات، دون أن يستبعد إمكانية زيارة موسكو”.

ولم تخل كلمات غروسّي من الإشارة إلى “الخطاب الذي وجهه البابا فرنسيس إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي يوم الاثنين الفائت لمناسبة تبادل التهاني بحلول العام الجديد”. وذكّر بأن “الحبر الأعظم تطرق أيضا إلى الملف النووي الإيراني”، موضحا أن المفاوضات متوقفة حالياً.

وأشار رئيس الوكالة إلى أن “إيران تواصل اليوم عملية تخصيب اليورانيوم، وبناء محطات الطرد المتطورة”، معتبرا أن “هذه الخطوات تقود نحو مزيد من الانتشار النووي ولا بد من وقفها”. وتمنى في الختام أن يتمكن من “زيارة طهران في المستقبل القريب”، مؤكدا أن “الوكالة تبقى دائماً فسحة للتوافق ومنصة للتفاهم المتبادل”.