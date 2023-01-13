تاياني: نشاطر أنقرة الالتزام القوي بسيادة ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أنقرة ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي يزور العاصمة التركية اليوم، إن “الاستقرار في ليبيا أمر حاسم لاستقرار منطقة المتوسط ​​بأكملها، وكذلك الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي”.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول التركية للأنباء، الجمعة، أضاف نائب رئيس الوزراء، أن “إيطاليا وتركيا تشاطران التزاماً قوياً بسيادة ليبيا، أمن أراضيها ووحدتها الوطنية”. فـ”بلدانا من بين الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لليبيا، وكلانا يريد أن يرى ليبيا مستقرة ومزدهرة أخيراً”.

وفي إشارة إلى أن إيطاليا وتركيا دعتا مرارًا وتكرارًا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا، قال تاياني، إن “بلدينا يدعمان بالكامل جهود الأمم المتحدة لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا”.