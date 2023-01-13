إيطاليا: ندعم جهود الوساطة التركية في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أنقرة ـ أعربت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، عن “دعم روما لجهود أنقرة التفاوضية لحل النزاع الدائر بين روسيا وأوكرانيا”.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول التركية للأنباء، الجمعة، أضاف نائب رئيس الوزراء، الذي يزور أنقرة اليوم، أن “تركيا، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وعلاقاتها مع الجانبين، تلعب دوراً مهماً في بدء عملية مفاوضات السلام”.

وأشار تاياني، إلى أنه “يمكن لتركيا، مع لاعبين دوليين آخرين، أن تحدث فرقا بالتأكيد على المستوى الدبلوماسي”، مبيناً أن “اتفاق إطلاق تصدير القمح كان أهم مثال على ذلك”. واختتم بالقول إن “إيطاليا قدرت النتيجة الإيجابية للمفاوضات”.