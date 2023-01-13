اتحاد إيطالي: انخفاض طفيف لمؤشر البؤس في تشرين الثاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، توقف مؤشر البؤس التابع لاتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو) عند قيمة قدرت بـ17.4، بانخفاض قدره عُشري نقطة عن الشهر السابق.

وقال الاتحاد في بيان الجمعة، إن “انحسار نطاق الضيق الاجتماعي يعزى إلى حد أدنى من الانخفاض في معدلات نمو أسعار السلع والخدمات مع ارتفاع وتيرة الشراء وتراجع مستوى البطالة”، مبيناً أن “استقرار هذين المكونين الأخيرين لا يبدو أنه ينذر بهبوط سريع لمستوى المؤشر”.

وأشار (كونفكوميرتشو) إلى أنه “لا تزال هناك شكوك عديدة حول إمكانية حدوث انخفاض كبير، على المدى القصير، في ديناميات التضخم”، لافتاً إلى أنه “تضاف إلى ذلك، مخاطر الآثار السلبية على قطاع العمل، الناجمة عن تباطؤ ديناميكيات الإنتاج”.

وخلص التقرير الاقتصادي الى القول، إن “العناصر السالفة الذكر، من شأنها في أحسن الأحوال، أن تحدد استقرار نطاق الضيق الاجتماعي مقارنة بقيم عالية تاريخياً”.