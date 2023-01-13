تاياني: إيطاليا تؤيد المبادرات الأممية الهادفة للوصول للانتخابات في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أنقرة- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن سلطات بلاده، “تؤيد (فيما يتعلق بالشأن الليبي) كل تلك المبادرات التي تهدف إلى الوصول إلى الانتخابات ووقف تدفقات الهجرة غير النظامية نحو بلادنا”.

وأعلن رئيس الدبلوماسية الإيطالية، خلال مؤتمر صحفي مشترك الجمعة في أنقرة مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أنه دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، لزيارة إلى روما، وقال إن “مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين الأطراف (الليبية) تسير في الاتجاه الصحيح”.

وأكد تاياني أن “لدى إيطاليا وتركيا رؤية مشتركة” حول ليبيا، حيث “نريد تحقيق الاستقرار وسنعمل معًا لأننا مقتنعان بضرورة إجراء الانتخابات” و”الاستقرار يعني أيضًا الحد من تدفقات الهجرة” غير النظامية.