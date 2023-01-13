وزير خارجية إيطاليا: نريد رفع التبادل التجاري مع تركيا لـ 30 مليار يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أنقرة- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن حجم التبادل التجاري بين إيطاليا وتركيا “تجاوز 21 مليار يورو في عام 2022 ونريد أن يصل إلى 30 مليارًا أي كسر الرقم القياسي السابق”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، المسؤول عن ملف التجارة الدولية، خلال مؤتمر صحفي مشترك الجمعة في أنقرة مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو: “أتمنى زيادة عدد الشركات الإيطالية العاملة في تركيا”.

وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيطالية في تركيا، ليفيو مانزيني قد أعلن في منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي أن التبادل الاقتصادي التجاري بين إيطاليا وتركيا “سيصل إلى رقم قياسي يبلغ 25 مليار دولار بنهاية عام 2022”.

وقال، خلال حفل توزيع الجوائز في اسطنبول للشركات التي ساهمت في تحسين العلاقات التجارية بين البلدين “تمثل التجارة بين إيطاليا وتركيا تجارة متوازنة. عندما ننظر إلى 25 مليار (دولار) من التجارة، نرى أن نصفها تقريبًا عبارة عن واردات والنصف الآخر عبارة عن صادرات. إنها علاقة تجارية مستدامة”.