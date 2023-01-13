وزيرا الدفاع الإيطالي والامريكي يستعرضان أوجه التعاون الثنائي وتطورات الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا عن مكالمة هاتفية جرت اليوم الجمعة بين وزير الدفاع غويدو كروزيتّو ونظيره الأمريكي لويد أوستن، “تمحورت بشكل خاص على التعاون بين البلدين في قطاع الدفاع وعلى تطور الأزمة في أوكرانيا”.

وحسب المذكرة الصادرة عن وزارة الدفاع الإيطالية، فإن “وزير الدفاع الأمريكي، إذ أعرب تأكيده للصداقة التاريخية والأخوية بين إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، تقدم بالشكر للوزير كروزيتّو وإيطاليا على الإرادة الحازمة والحاسمة لدعم أوكرانيا والشعب الأوكراني”.

كما نقلت المذكرة عن الوزير الايطالي “التأكيد على مواصلة دعم أوكرانيا كي تتمكن من الدفاع عن نفسها من هجمات روسيا، مدركين أن السلام العادل، الذي يظل دائمًا الهدف الرئيسي، بوسعه أن يضع حدًا للغزو” الروسي.

وسبقت المكالمة الهاتفية اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بدعم أوكرانيا الذي سيعقد الأسبوع المقبل (20 الشهر الجاري) في قاعدة رامشتاين (ألمانيا) سيشارك فيه كروزيتّو ممثلا للحكومة الإيطالية.