قلق أوروبي لاعتقال مدافعين عن حقوق الانسان بأذربيجان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الاتحاد الأوروبي إنه “يشعر بالقلق إزاء اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين في أذربيجان بختيار حاجييف، فضلاً عن التمديد الأخير لفترات الاحتجاز السابق للمحاكمة لـ إلشين صادقوف (محامي) وأفاز زينالي (صحفي)”.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو في مذكرة الجمعة “نحث السلطات الأذربيجانية على إطلاق سراح المسجونين بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية ورفع القيود المفروضة على إلشين صادقوف”.

وشدد على أن “الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما بمواصلة الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان مع أذربيجان وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية”.