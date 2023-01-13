المفوضية الأممية لحقوق الانسان: محاكمات جزيرة ليسفوس تجرم العمل المنقذ للحياة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إسقاط التهم الموجهة إلى 24 شخصا من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تجري محاكمتهم حالياً في اليونان لدورهم في إنقاذ مهاجرين كانوا معرضين للخطر في البحر.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأممية، ليز ثروسيل، خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن المحاكمات مثل تلك التي بدأت في جزيرة ليسفوس يوم الثلاثاء “مقلقة للغاية لأنها تجرم العمل المنقذ للحياة وتشكل سابقة خطيرة”، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

ونوهت بأن النيابة العامة في القضية أوصت بإلغاء بعض التهم الموجهة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، وأضافت قائلة: “نرحب بهذه التطورات، ولكننا نكرر دعوتنا لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد جميع المتهمين”.

وحسب مفوضية حقوق الإنسان، فإن جميع المتهمين كانوا أعضاء أو متطوعين مع منظمة يونانية غير حكومية تسمى (المركز الدولي للاستجابة للطوارئ)، والتي ساعدت أكثر من ألف شخص على الوصول إلى بر الأمان، وقدمت للناجين المساعدة الطبية وغيرها في جزيرة ليسفوس اليونانية بين عامي 2016 و2018.

ومنذ ذلك الحين، اضطرت المنظمة إلى إيقاف عملياتها، بينما كان يواجه المتهمون احتمال مثولهم أمام المحاكمة منذ أكثر من أربع سنوات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية: “يجب ألا يُجرّم إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة الإنسانية أو مقاضاة هذا العمل. مثل هذه الأعمال هي، بكل بساطة، ضرورة إنسانية وحقوقية”. كما أعربت عن مخاوف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استخدام تشريعات مكافحة التهريب في عدد من الدول الأوروبية لتجريم كل من المهاجرين ومن يعاونهم. وأضافت: “تعتمد معالجة مسألة تهريب المهاجرين في نهاية المطاف على تعزيز المسارات الآمنة للهجرة النظامية”.