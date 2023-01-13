تاياني: حاجة لاتفاقية لاستقرار ليبيا بمشاركة لاعبين رئيسيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن اتفاقية لاستقرار ليبيا تشهد مشاركة لاعبين رئيسيين في المنطقة، وقال في حديث مع صحفيين على متن رحلة العودة من تركيا “هذا ما نريد أن نفعله”.

وأضاف تاياني، الذي أجرى في أنقرة محادثات مع نظيره التركي ويعتزم في المستقبل القريب زيارة ليبيا، “نريد أن نتوصل إلى اتفاق مع دول المنطقة ومع الدول الكبرى التي لها نفوذ في ليبيا لإيجاد حل للوصول إلى الانتخابات”. ولكنه أضاف “هذا ليس مسارا سهلاً، ولكن آمل أن يتحقق الأمر في غضون أشهر فهو يتطلب وقتًا سريعًا، ولا يمكن أن يكون مسألة سنوات”.

بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية، قال إن “الإستراتيجية الإيطالية واضحة جدًا ” وتكمن في إشراك “الدول الحاسمة في جبهة الهجرة للاتفاق معها على “إستراتيجية مشتركة”.