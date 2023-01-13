فون دير لاين: أوكرانيا تحرز تقدما في مسار عملية الانضمام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن “أوكرانيا طموحة بشكل غير عادي” في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت في تصريح الجمعة إلى أنه “لدعم هذه العملية، ستزور هيئة المفوضين أوكرانيا في أوائل شباط/فبراير وسنعقد اجتماعًا مع الحكومة”.

وحسب رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، فإن “هناك ما يقرب من 18 إلى 20 ملفًا مختلفًا نعمل عليها بالفعل مع الحكومة الأوكرانية، لذلك سيكون لقاءا ممتازا لتعميق وتكثيف الموضوعات المختلفة الموجودة على جدول الأعمال. من المهم بالنسبة لنا أن تتقدم (أوكرانيا) بأعلى مستويات الجودة. ”

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب في وقت سابق الجمعة عن “الترحيب بالجهود الكبيرة التي بذلتها أوكرانيا مؤخرًا لتعزيز سيادة القانون، على الرغم من العدوان العسكري المستمر من قبل روسيا”.

ورأى في بيان بأن “تعيين ثمانية أعضاء جدد في المجلس الأعلى للقضاء مؤخرًا من قبل مجلس القضاة، يسمح لهيئة الحوكمة القضائية الرئيسية هذه باستئناف عملها. لقد دعم الاتحاد الأوروبي بقوة إصلاح المجلس الأعلى للعدل في أوكرانيا ويتطلع إلى استمرار هذا الاتجاه الإيجابي”.

وأردف “يراقب الاتحاد الأوروبي أيضًا عن كثب مواءمة إصلاح المحكمة الدستورية لأوكرانيا (CCU) مع توصيات رأي المفوضية بشأن طلب عضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا لضمان أن تتم هذه العملية بما يتماشى مع توصيات لجنة البندقية”.