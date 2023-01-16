تاياني، خلال اتصال هاتفي مع كوهين: اهتمام إيطالي بأمن إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني على “الأهمية التي توليها إيطاليا لأمن دولة إسرائيل” وشدد على “التزام” بلاده بـ”السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

جاء ذلك في محادثة هاتفية الاثنين لرئيس الدبلوماسية الإيطالية مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، جدد فيها تهانيه على تعيينه وزيراً في حكومة بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت مذكرة صدرت في روما في أعقاب الاتصال الهاتفي.

كما أعرب تاياني “عن القلق إزاء التطورات في إيران”، مذكرا بـ”إدانة الحكومة الإيطالية الصريحة لعمليات الإعدام الأخيرة والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وأعلن رئيس الدبلوماسية الإيطالية، خلال الاتصال الهاتفي، عزمه زيارة إسرائيل قريباً، من أجل “تعزيز الشراكة الثنائية في كل المجالات، بدءاً بالتعاون الاقتصادي والصناعي”.

وقال إن “إسرائيل دولة صديقة ونقطة مرجعية على المستوى الإقليمي بالنسبة لإيطاليا”، ولفت إلى “الدور المهم للجالية اليهودية الكبيرة في إيطاليا”، مؤكدا “أقصى قدر من الالتزام على المستويين الوطني والدولي في مكافحة معاداة السامية”.