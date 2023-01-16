الاتحاد الأوروبي: محادثات الاتفاق النووي الإيراني لم تمت بل تعثرت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال الاتحاد الأوروبي، إن خطة العمل الشاملة المشتركة (Jcpoa) مع إيران بشأن استخدام الطاقة النووية “لم تمت، لكننا في مرحلة تتعثر فيها المحادثات”.

وأضاف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، الإثنين، أن “الوضع ليس سهلاً في ظل الظروف الحالية”، ولا سيما “القمع الوحشي القائم للمظاهرات، تنفيذ أحكام الإعدام المستمر”، فضلاً عن “دعم العدوان الروسي على أوكرانيا، وكلها أمور تزيد من تعقيد الوضع”.

وخلص ستانو إلى القول إن الممثل الأعلى جوزيب بوريل “لا يزال ملتزمًا بالتحقق مما إذا كان بإمكاننا المضي قدماً”.