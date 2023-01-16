شارل ميشيل: انشاء صندوق ثروة سيادي أوروبي سيستغرق وقتًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أشار رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل إلى أن إنشاء “صندوق ثروة سيادي أوروبي” يظل “هدفا متوسط ​​وطويل الأمد”.

وقال ميشيل، في مؤتمر صحفي الاثنين في ستوكهولم إلى جانب رئيس وزراء السويد، الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، أولف كريسترسون، إن “الامر سيستغرق بعض الوقت وليس مسألة يمكن حلها في غضون أيام أو أسابيع قليلة”.

ورأى ميشيل أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضًا “النظر في القواعد الخاصة بالمساعدات الوطنية”، لجعلها “أكثر مرونة” وأيضا تقليص القيود على الدول الأعضاء في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

وأردف “ثم هناك حاجة إلى التضامن بين الدول الأعضاء”، كون أنه “ليس لدى الجميع نفس الموارد المالية”، مشيرا في هذا الصدد إلى آلية صندوق الضمان الأوروبي (Sure mechanism) التي تمت الموافقة عليها في بداية وباء كوفيد -19 ونصت على قروض للدول الأعضاء تمّ تمويلها من الأسواق.