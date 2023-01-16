الرئيس المصري يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- القاهرة-استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي، في لقاء حضره وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا.

ووفق مذكرة لـ(إيني)، جاء اللقاء لـ”استكشاف مجالات الاهتمام المشترك والتعاون”، حيث جرى استعراض “أنشطة إيني الحالية والمستقبلية في مصر، مع التركيز على الاستكشافات الجارية، والتي تعتبر نتائجها الأولية إيجابية بالفعل ولديها إمكانات زيادة سريعة للصادرات من خلال الاستفادة من السعة المتاحة في أصول الشركة على ساحل البحر الأبيض المتوسط​​”.

كما ناقش الطرفان، حسب المذكرة، “الخطط التي يجري تنفيذها وتلك المستقبلية بشأن انتقال الطاقة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري”، بما في ذلك “مشاريع الاقتصاد الدائري، ومحطات التقاط وحقن ثاني أكسيد الكربون، ومبادرات إنتاج المواد الأولية الزراعية للتكرير الحيوي وغيرها”.

كما تضمنت زيارة ديسكالزي للقاهرة توقيع (مذكرة نوايا) “للتعاون في مجال تقنيات الحد من الانبعاثات، بما في ذلك الحد من حرق الغاز”، بين الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) و(إيني).

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية قد أفاد في وقت سابق الاثنين بأن اللقاء بين السيسي وديسكالزي تضمن مناقشة “خطط الشركة الحالية والمستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر، وذلك في ضوء ما تمثله من مركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة، والغاز المسال، وهي المكانة التي تزداد أهمية في إطار التطورات العالمية الحالية المتعلقة بأزمة الطاقة، وبالنظر الى الفرص الواعدة والإمكانات التي تذخر بها مصر في هذا المجال”.

وأضاف المتحدث الرئاسي المصري في مذكرة “وجه السيد الرئيس بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والانتاج بالتنسيق ما بين وزارة البترول، وشركة إيني الإيطالية، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة، واستمراراً لمسيرة التعاون المثمرة ما بين الدولة وشركة إيني”.