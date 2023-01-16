مفوض أوروبي: يمكننا تجنب ركود خطير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني إلى أن “الأرقام ومؤشرات الثقة التي نراها تفيد بأنه يمكننا في أوروبا تجنب ركود خطير وأن تكون لدينا فترة انكماش قصيرة”.

وفي سياق آخر، أعرب جينتيلوني، لدى وصوله الاثنين إلى مقر اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو (يوروغروب)، عن “الثقة” بأن جميع الدول الملتزمة بآلية الاستقرار الأوروبية (MES) ستصادق على التنقيحات.

وقال إن “حقيقة أن إيطاليا تستعد للتصديق على إصلاحات الآلية هو أمر إيجابي بالتأكيد، لكن القرار متروك للحكومة الإيطالية (الجديدة) وسنرى متى وبأي شروط سيتم اتخاذها”.

وأضاف جينتيلوني، القيادي السابق في الحزب الديمقراطي الايطالي المعارض، ردا على سؤال حول الجدل في روما بشأن إقرار تعديلات الآلية واستخدامها، “هناك شيئان مؤكدان: الأول هو إيطاليا كانت من بين الدول التي قررت قبل نحو عامين هذا التعديل على آلية الاستقرار الاوروبية. الثاني هو أن هذا التعديل مفيد لجميع البلدان بغض النظر عمن سيستخدم التسهيلات التي توفرها ومن يقرر بدلاً من ذلك عدم استخدامها”.