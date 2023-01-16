برلسكوني يأمل في توحد قوى اليمين بالائتلاف الحاكم في كيان سياسي واحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- أعرب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، زعيم حزب (فورتسا إيتاليا)، سيلفيو برلسكوني عن الأمل بأن “تتمكن يومًا ما القوى السياسية المختلفة التي تشكل الحكومة من إنشاء دار مشتركة، على غرار الحزب الجمهوري الأمريكي”.

ويتزعم برلسكوني الكيان السياسي الأقل ثقلا في الائتلاف اليميني الحاكم الذي يقوده حزب (إخوة إيطاليا) اليمني ويشارك فيه حزب الرابطة.

وقال برلسكوني، اليوم الاثنين بمناسبة تقديم مرشحي حزبه لانتخابات مقاطعة لومبارديا (شمال)، “آمل أن نوجه الانظار مرة أخرى إلى نموذج الديمقراطية الأمريكية، حيث صنع الحزب الجمهوري توليفة من نفوس وثقافات مختلفة اتحدت في برنامج مشترك تتطلبه شعور مشترك لدى المواطنين. يجب أن تتمتع حكومة يمين وسط، في دولة أوروبية كبيرة، بهذه الخصائص”.