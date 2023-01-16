برلسكوني يدعو للسعي من أجل انضمام روسيا للاتحاد الأوروبي في المستقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- وصف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني بـ”العار” على الأوروبيين “عدم التمكن من بناء أوروبا قوية بانضمام الاتحاد الروسي” إلى التكتل الموحد.

وقال برلسكوني، الذي يتمتع بعلاقات صداقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “إنه عار حقيقي، لكن لا يزال يتعين علينا العمل لتحقيقه في المستقبل، لأننا لا نستطيع التفكير في أن الوضع اليوم أسوأ مما كان عليه الحال إبان الحرب الباردة”. وأضاف “لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي لن يكون سهلاً ولن يستغرق وقتًا قصيرًا”.

وأضاف، خلال تقديم مرشحي حزبه لانتخابات مقاطعة لومبارديا (شمال) اليوم الاثنين، “لقد حاولت إقناع بوتين بالانضمام إلى أوروبا ولم أنجح لأن هناك بعض الدول رفضت ذلك لأنها كانت تتخوف من فقدان ثقلها في أوروبا. روسيا دولة أوروبية من جميع النواحي، وكان من الممكن من خلال انضمامها إلى أوروبا وحلف شمال الأطلسي أن تشكل حماية قوية ضد نوايا الصين التوسعية. أنا آسف لأنني لم أنجح في هذا المسعى”.