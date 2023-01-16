المفوضية تطلب رأيا من دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة تحديات القدرة التنافسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أرسلت نائبة رئيس المفوضية، مفوضة شؤون المنافسة مارغريت فيستاغر رسالة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطلب رأيها حول أفضل السبل لمواجهة التحديات أمام القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية اليوم.

هذا ما أعلنته المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، أريانا بوديستا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الاثنين.

وقالت بوديستا “كما أوضحت نائب الرئيس فيستاغر نحن بحاجة إلى استجابة أوروبية تستند إلى ثلاث أولويات رئيسية: تسريع التحول الأخضر، وإزالة الحواجز القائمة داخل السوق الموحدة، وتمكين الدول الأعضاء من تقديم دعم سريع وموجه للقطاعات (الاستراتيجية) الرئيسية”.

وأشارت المتحدثة إلى أن فيستاغر ذكّرت في رسالتها بأن القواعد التي تنظم مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي تضمن أن المساعدة الممنوحة من قبل دولة عضو لا تشوه المنافسة والتجارة داخل السوق الاتحاد الأوروبي.