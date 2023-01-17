البطريرك الكلداني يستقبل وفد حكماء المسلمين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ أعلنت هيئة اعلام البطريركية الكلدانية أن غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، استقبل عصر يوم أمس الاثنين في الصرح البطريركي، وفد حكماء المسلمين برئاسة سعادة الامين العام لمجلس حكماء المسلمين وامين اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، المستشار محمد عبد السلام.

ووفقا لبيان إعلام البطريركية الذي نشره الثلاثاء على موقعه الرسمي (مار أديّ)، فقد “دار الحديث خلال اللقاء حول الوضع العام في المنطقة والعلاقات الاخوية بين المسيحيين والمسلمين”، وبشكل خاص “بعد زيارات البابا فرنسيس، سبل التعاون المشترك وتعزيز الحوار بين الأديان باعتماد الخطاب التنويري”.

كما تم خلال اللقاء، التطرق إلى مسألة “تحديث برامج التعليم بحيث تحترم جميع الديانات السماوية، وسبل دعم المرجعيات الدينية الشيعية والسنية كل الجهود لبناء دولة تقوم على العدالة والنزاهة والمساواة والمواطنة”. وفي الختام تبادل الطرفان الهدايا.

وقد حضر اللقاء، المعاون البطريركي سيادة المطران باسيليوس يلدو، ورئيس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية السيد رعد كجه جي، والأبوان مدين شامل وخوسيه ايمانويل.