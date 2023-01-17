دراسات: خطر الوفاة بكوفيد أثناء الحمل أكبر 8 مرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت دراسات أن الإصابة بفيروس كورونا في أي وقت أثناء فترة الحمل، يزيد من خطر الوفاة أو مكابدة أعراض خطيرة من الأم، كما يضاعف الأخطار على الجنين.

وكشف تحليل لـ12 دراسة دولية، تم بتنسيق إيميلي ر. سميث من جامعة جورج واشنطن ومعهد ميلكن للصحة العامة ونشر في مجلة (Bmj Global Health)، أنه “بالنسبة للمرأة الحامل المصابة بسارس ـ كوف ـ 2، على وجه الخصوص، فإن احتمال الوفاة أكبر 8 مرات من احتمال وفاة امرأة حامل في العمر نفسه وبدون الإصابة بكوفيد”.

هذا و”بغية الحصول على بيانات مستقبلية عالية الجودة، أنشأ الباحثون اتحادًا دوليًا في أبريل 2020، بتطبيق نهج تحليلي موحد”. وعلى الرغم من القيود التحقيقية، “تعزز النتائج الحاجة لبذل جهود دولية لتقليل خطر الإصابة بعدوى سارس ـ كوف ـ 2 أثناء الحمل من خلال حملات التطعيم المستهدفة وغيرها من التدابير الوقائية”.

كما استأنف معدو التحليل “تسليط الضوء على مدى التباس الإرشادات العالمية التي وردت حتى الآن من ناحية المخاطر المحتملة لعدوى كوفيد 19 أثناء الحمل وفوائد التطعيم وسلامته”، لدرجة أن “أكثر من 80 دولة اليوم، لا توصي باللقاح لجميع النساء الحوامل والمرضعات”.

وقد شملت الدراسات التي تم فحصها في التحليل، أكثر من 13 ألف امرأة حامل في غانا، الصين، هونغ كونغ، إيطاليا، كينيا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، والكونغو، تركيا، أوغندا والولايات المتحدة.