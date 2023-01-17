قضائي إيطالي: تقليص التنصت يضعف مقاومة المافيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى قضائي إيطالي، أن من الخطير جدا تقليص نشاط التنصت، فقد يضعف ذلك المعركة القائمة ضد المافيا.

وقال المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والإرهاب، فيديريكو كافييرو دي راؤو، في تصريحات متلفزة الثلاثاء، إن “التحقيقات الرئيسية تنشأ عن المراقبة الواسعة النطاق للعلاقات غير المشروعة، وهي عديدة”، علاوة على ذلك، فإن “الفساد لحظة صعبة للغاية بالنسبة للبلد، يضرب الديمقراطية، يؤثر على المنافسة، ويخلق عدم التوازن الاقتصادي واللا المساواة”.

أن “الفساد يصيب كل ما يمثل دعامة للبلاد”، لذا “فإن الحد من عمليات اعتراض المكالمات أمر خطير للغاية”، مبيناً أن “الأداة الوحيدة الفعالة التي تُستخدم ضد المافيا، هي التنصت على المكالمات الهاتفية، إلى جانب أفرادها المتعاونين مع العدالة، فمن الواضح أن ضعف إحدى هاتين الأداتين يضعف النضال ضد المافيا بأسره”.

وذكر دي راؤو أن “نشاط التنصت لا ينشأ في معظم الأوقات لمحاربة المافيا، بل نحن نصل إليها في وقت لاحق، لأن الاعتراضات تنطلق من حالات الفساد والجرائم الأخرى وتتطور على هذا المسار لتصل من ثم إلى كل ما يكمن وراءه”.