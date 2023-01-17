إيطاليا: ارتفاع التضخم في أيلول على الأساسين الشهري والسنوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في كانون الأول/ديسمبر 2022، ارتفع المؤشر الوطني للأسعار للمستهلك (Nic) بنسبة 0.3٪ على أساس شهري وبنسبة 11.6٪ على أساس سنوي، وذلك من 11.8٪ في الشهر السابق.

وأكد المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في بيان الثلاثاء، تقديره الأولي، مبيناً “نمو أسعار الاستهلاك عام 2022 في المتوسط بنسبة 8.1٪، من 1.9٪ عام 2021″، وأن “صافي الطاقة والغذاء الطازج اللذين يمثلان أساس التضخم، ارتفعت أسعارهما للمستهلك بنسبة 3.8٪ (كانت بـ0.8٪ في العام السابق) وصافي الطاقة وحده بنسبة 4.1٪”، من 0.8٪ عام 2021.

وقال البيان، إن “أسعار المستهلك شهدت عام 2022 متوسط ​​نمو سنوي قدره 8.1٪، مسجلة أكبر زيادة منذ عام 1985 (كانت بنسبة 9.2٪)، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاتجاه التصاعدي السائد في أسعار الطاقة (بنسبة 50.9٪ في المتوسط ​​لعام 2022، مقارنةً بـ14.1٪ عام 2021)”.

وأشار المعهد الإحصائي إلى أنه “بالنسبة لصافي هذه السلع في العام الماضي، كان النمو في الأسعار للمستهلك بنسبة 4.1٪، وذلك من 0.8٪ في عام 2021”. وأوضح أن “التضخم المكتسب، أو المرحل لعام 2023 (أي متوسط ​​النمو الذي سيحدث خلال العام إذا ظلت الأسعار مستقرة فيه) يساوي 5.1٪”، وهو أكبر من ذلك الذي لوحظ عام 2022، عندما كان النمو بـ1.8٪”.