جينتيلوني: لنعزز تنافسية الاتحاد الأوروبي ولا حرب إعانات مع أمريكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، أن الاتحاد لا ينوي بدء “حرب إعانات” ضد الولايات المتحدة، بل مراجعة القواعد الخاصة بمساعدة الدولة وتمويل المشاريع المشتركة من أجل “تعزيز” قدرتها التنافسية.

وأوضح جينتيلوني، في تصريحات على هامش اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية (Ecofin) في بروكسل، الثلاثاء، أن “اليوم سنبحث موضوعين رئيسيين: الأول هو كيفية تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية، لأن الأزمة التي تسببها الحرب لها آثار غير متكافئة على اقتصاداتنا، وهي تؤثر على أوروبا أكثر من الاقتصادات المتقدمة الأخرى”.

واسترسل: “لهذا السبب، يجب علينا تعزيز قدرتنا التنافسية من ناحية، من خلال تحسين قواعد المساعدة الحكومية، لا سيما في القطاعات الحاسمة للتقنيات النظيفة والابتكار، ومن ناحية أخرى، من خلال تمويل المشاريع المشتركة”.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، إن “الأمر لا يتعلق بحرب إعانات ضد الدول الأخرى أو الولايات المتحدة، بل بالقدرة التنافسية لأوروبا”. وأشار إلى أن “الحجة الثانية هي الحرب في أوكرانيا ودعمنا لكييف”، إذ “علينا أن نفخر بأننا عملنا معًا لإسناد أوكرانيا بـ18 مليار يورو لهذا العام”.

وخلص جينتيلوني الى القول، إن “لدينا شراكة جيدة جدًا مع الولايات المتحدة، ربما تكون واحدة من أفضل الشراكات في العقود الأخيرة. وفي الوقت نفسه، يجب أن ندرك حقيقة أن لهذا الأمر عواقب خاصة على الاقتصاد الأوروبي، لذا يجب علينا دعم قدرتنا التنافسية وعدم شن حرب دعم مع الولايات المتحدة”.