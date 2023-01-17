اتحاد إيطالي: ارتفاع أسعار الخبز يكلف الشعب 2.6 مليارات والخضار 2.3

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال اتحاد إيطالي، إن ارتفاع مستوى التضخم على مشتريات الإيطاليين، دفعهم إلى إنفاق 2.6 مليارات إضافية عام 2022 لوضع الخبز والمعكرونة على المائدة، كما كلفت الخضار أيضًا 2.3 مليارات أخرى، أما اللحوم، فقد خلقت إنفاقاً إضافياً بـ2.2 مليارات مقارنة بالعام الماضي.

وانبثق عن تحليل لاتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي)، أنه “بشكل عام، أنفقت العائلات الإيطالية 13 مليارًا إضافيًا على المواد الغذائية والمشروبات الغازية عام 2022، بسبب زيادة متوسط ​​التضخم بنسبة 9.1٪، وتوالي زيادات أسعار الخبز، المعكرونة والحبوب قبل الخضروات واللحوم”.

وذكر التحليل الاقتصادي، أن “في المرتبة الرابعة للنفقات الإضافية، يأتي الحليب، الجبن والبيض مع 1.8 مليارات، وهي منتجات تسبق الأسماك التي ارتفعت أسعارها ملياراً كاملاً، والفاكهة بـ0.9 مليارات، يليها الزيت والزبدة والدهون بـ0.8 مليارات”.

واسترسل: “مع ذلك، تبقى هذه الأخيرة، الفئة التي شهدت زيادة أكبر للأسعار خلال عام 2022، إلى جانب المشروبات غير الكحولية، التي تمتد من القهوة إلى المياه المعدنية مروراً بالعصائر بحاصل 0.8 مليارات”، بينما “أغلق التصنيف بغلاء السكر، المربيات، العسل، الشوكولاتة والحلويات بـ0.4 مليارات، والملح والتوابل وأغذية الأطفال بـ0.2 مليار”.

وخلص الاتحاد مشيراً الى أن من الضروري “مضاعفة الموارد المخصصة للأغذية الزراعية من 5 إلى 10 مليارات في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP)”، وذلك “من خلال نقل الأموال إليها من القطاعات الأخرى لتجنب فقدان التمويل الأوروبي”.