الأمن الإسرائيلي: طرد ناشطة إيطالية بعد اعتقالها بمخيم للاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس ـ أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) أن السلطات الإسرائيلية طردت المواطنة الإيطالية ستيفانيا كوستانتيني، التي اعتقلت أمس في مخيم الدهيشة للاجئين بالقرب من بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأوضح الشاباك في بيان، الثلاثاء، أن “المرأة وصلت إلى البلاد في أيار/مايو الماضي بتأشيرة سياحية، ويشتبه في تورطها بنشاط مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المدرجة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على قائمة التنظيمات الإرهابية”.

وجاء في البيان، أن “كوستانتيني استدعيت في أيلول/سبتمبر 2022 من قبل الشاباك للاستجواب، لكنها لم تتحدث إلى السلطات، بل على العكس من ذلك، واصلت أنشطتها لصالح المنظمة الإرهابية”، مبيناً أنه “بعد اعتقالها، سُلّمت الناشطة إلى سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية التي أمرت بطردها”.