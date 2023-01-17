وزير إيطالي: الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية يكبح النمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير إيطالي عن الاقتناع بأن “اعتماد بلادنا على المصادر الخارجية للطاقة يُعدّ كبح جماح لنمو اقتصادنا ومجتمعنا”.

وفي خطابه خلال مؤتمر قسم الطاقة باتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا)، تحت عنوان “بنية تحتية للطاقة من أجل انتقال آمن ومستدام”، أوضح وزير البيئة وأمن الطاقة جِلبيرتو بيكيتّو فراتين، قائلاً، إن “علينا أن نسير باتجاه زيادة أمن الطاقة، ويجب أن نصبح سادة مصير الطاقة لدينا”.

وقال بيكيتّو إنه “من هنا تأتي الخيارات بشأن محطات إعادة تحويل الغاز إلى غاز، واستخراج الغاز على سواحلنا”. ثم أشار إلى “التبسيط والأشكال الجديدة لإنتاج الطاقة”، واختتم بالقول: “أفكر بالهيدروجين والتطور الذي يمكن أن تحدثه الطاقة الحرارية الأرضية في بعض أجزاء ترابنا الوطني”.