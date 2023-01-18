البابا يصلي لأجل كاهن أُحرق حياً في نيجيريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ رفع البابا فرنسيس الصلاة من أجل الكاهن الذي أحرق حياً في نيجيريا، قائلا “أطلب منكم جميعًا أن تصلوا معي من أجل الأب إسحاق آتشي، من أبرشية مينا، في شمال نيجيريا، الذي قُتل يوم الأحد الماضي في بيته بالرعية”.

ثم أطلق البابا صرخة ألم، متسائلا: “كم عدد المسيحيين الذين يعانون من العنف على جلدتهم: دعونا نصلي من أجلهم! على جميعكم وعلى عائلاتكم أستحضر سلام يسوع المسيح”.

كما ذكّر البابا بالرحلة التي سيقوم بها في نهاية شهر كانون الثاني/يناير الجاري، وقال: “أحيي على وجه الخصوص مجموعة المؤمنين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، البلد الذي سأزوره في نهاية هذا الشهر وأوصي بصلواتكم!”،

هذا ومن المقرر أن ينطلق بيرغوليو في زيارة رسولية في 31 كانون الثاني/يناير، تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية ولينتقل منها من ثم إلى جنوب السودان.